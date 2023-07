Predseda predstavenstva automobilky Renault Jean-Dominique Senard varoval, že nad rastúcim európskym odvetvím elektromobilov sa vznáša „čínska búrka“. Riziko, že Čína preruší dodávky surovín mu nedáva spať, povedal na konferencii v Aix-en-Provence.

Nedávne rozhodnutie Číny obmedziť vývoz dvoch kovov – gallia a germánia – používaných v polovodičoch a elektrických vozidlách by malo európskych predstaviteľov varovať, povedal Senard. „Samozrejme, že ma to v noci budí – je to zásadný strategický problém: Cez noc sa môžeme dostať do šialenej situácie a to nikto nepredpokladal,“ dodal. Prejavila sa podľa neho prílišná závislosť Európy od Číny a tiež potreba vybudovať nákladný dodávateľský reťazec.

„Keď hovorím o čínskej búrke, mám na mysli dnešný silný tlak súvisiaci s dovozom elektrických vozidiel z Číny do Európy,“ povedal Senard. „Sme schopní vyrábať elektromobily, ale bojujeme za zabezpečenie bezpečnosti našich dodávok,“ dodal. Čínsky sektor elektromobilov a dodávateľský reťazec surovín sú výsledkom mnohoročných investícií, ich replikácia by podľa neho stála miliardy eur.

Čínske vývozné obmedzenia sú ďalším prejavom súperenia Pekingu a Washingtonu v oblasti technológií a môžu spôsobiť ďalšie narušenie globálnych dodávateľských reťazcov. Európa sa ocitla uprostred sporu, čo ju núti hľadať alternatívy pre najhorší možný scenár.

V prípade náhleho nedostatku batérií pre výpadok surovín by bol podľa Senarda kľúčový vývoj alternatívnych palív – napríklad syntetických e-palív a vodíka.