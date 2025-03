Európsky plynárenský sektor vstupuje do kľúčových mesiacov. Potrebuje pred novou vykurovacou sezónou naplniť svoje zásobníky, ktoré sú po tejto zime z dvoch tretín prázdne.

Prvá skutočne studená zima, odkedy Európa prišla o väčšinu dodávok z Ruska, vyčerpala zásoby viac ako zvyčajne. Situáciu ešte zhoršilo zastavenie zostávajúcich dodávok plynu cez Ukrajinu od januára.

Napätý trh vyhnal letné ceny plynu trvalo vyššie. Čo je zásadné, odstraňuje to finančný stimul pre obchodníkov so skladovacími kapacitami.

Jednou z kľúčových otázok je, akú úlohu budú zohrávať vlády, aby zabezpečili opätovné naplnenie zásobníkov, a za akú cenu.

Do príchodu ďalšej zimy je síce ešte dosť času, ale podľa obchodníkov prvých pár aprílových týždňov naznačí, či sú rôzni účastníci trhu pripravení začať plniť svoje skladovacie kapacity napriek potenciálne nerentabilnej cenovej štruktúre, alebo či majú v úmysle hrať vyčkávaciu hru.

Príchod zimy bez takmer plných zásobníkov by vystavil Európu prudkým cenovým skokom, ak ju zasiahne mimoriadne chladné počasie alebo iné neočakávané faktory.

Pravidlá Európskej komisie stanovujú, že úložiská musia byť naplnené na 90 percent do 1. novembra. Nedávne návrhy a diskusie o flexibilite načasovania tohto cieľa vyvolali neistotu a kolísanie cien.

Kontrakty na dodávky plynu v predchádzajúcich týždňoch klesli v reakcii na špekulácie o možnom uvoľnení cieľov pri napĺňaní zásobníkov. Prispel k tomu aj optimizmus v súvislosti s prímerím na Ukrajine. Ak by sa vojna čoskoro skončila a viedla k návratu niektorých dodávok z Ruska, ceny plynu by pravdepodobne klesli, ale to sa zdá byť vzdialené.

V súčasnosti sú ceny plynu zhruba o 50 percent vyššie ako pred rokom, pohybujú sa tesne nad hranicou 40 eur za megawatthodinu. Pravdepodobne budú musieť zostať na súčasnej úrovni alebo sa zvýšia, aby počas leta prilákali dostatok skvapalneného zemného plynu (LNG).

Ak bude mať Európa šťastie a čínsky dopyt po palive zostane v nadchádzajúcich mesiacoch slabý, bude mať lepšiu šancu prilákať dodávky LNG. Stále však bude musieť platiť viac, aby sa kroky LNG nepresmerovali do Ázie.

Vlády budú čeliť zložitej situácii, ak bude napĺňanie zásobníkov postupovať príliš pomaly. V prípade, že si včas nevybudujú dostatočnú rezervu, budú musieť minúť obrovské množstvo peňazí na získanie potrebných dodávok, ako sa to stalo Nemecku v roku 2022.

Podľa základného scenára Bloomberg, ktorý nepredpokladá návrat ruských tokov cez Ukrajinu v tomto roku, dovoz LNG v lete medziročne vzrastie najmenej o 40 percent a európske zásobníky budú k 1. novembru naplnené na približne 87 percent.

Teplá jar by mohla pomôcť naštartovať napĺňanie zásobníkov, ako aj signály z Bruselu, že bude uplatňovať flexibilnejší prístup k pravidlám skladovania.

Kľúčovou otázkou teraz je, či dôjde k zmene regulácie, a ak áno, koľko času bude na reakciu. Ak bude zmena oznámená až okolo polovice roka, zostane iba pár mesiacov na doplnenie zásob, čo by mohlo mať vplyv na ceny, dodali analytici Bloomberg.