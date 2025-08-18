Európska únia oznámila, že lídri sa v pondelok vo Washingtone najskôr zídu s ukrajinským prezidentom. Podľa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej pôjde o prípravné stretnutie pred rozhovormi v Bielom dome. Trump má rokovať so Zelenským o 13.15 h miestneho času, o 15.00 h bude hostiť multilaterálne rokovanie s európskymi lídrami.

Stretnutie nadväzuje na Trumpove rokovania s Vladimirom Putinom na Aljaške. Zelenskyj ešte pred pondelkovými rozhovormi apeloval na poskytnutie bezpečnostných záruk pre Ukrajinu.

Na multilaterálnom stretnutí sa očakáva účasť Emmanuela Macrona, Friedricha Merza, Keira Starmera, Giorgie Meloniovej, Alexandra Stubba, generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho a Ursuly von der Leyenovej.

KK10 Berlín - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vľavo) a nemecký kancelár Friedrich Merz počas videokonferencie európskych lídrov s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o vojne na Ukrajine, v stredu 13. augusta 2025 v Berlíne. Nemecký kancelár Friedrich Merz hostí niekoľko videokonferencií, na ktorých budú európski, ukrajinskí a americkí predstavitelia hovoriť o situácii na Ukrajine. FOTO TASR/AP Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, left, and German Chancellor Friedrich Merz attend
