Európska únia oznámila, že lídri sa v pondelok vo Washingtone najskôr zídu s ukrajinským prezidentom. Podľa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej pôjde o prípravné stretnutie pred rozhovormi v Bielom dome. Trump má rokovať so Zelenským o 13.15 h miestneho času, o 15.00 h bude hostiť multilaterálne rokovanie s európskymi lídrami.
Stretnutie nadväzuje na Trumpove rokovania s Vladimirom Putinom na Aljaške. Zelenskyj ešte pred pondelkovými rozhovormi apeloval na poskytnutie bezpečnostných záruk pre Ukrajinu.
Na multilaterálnom stretnutí sa očakáva účasť Emmanuela Macrona, Friedricha Merza, Keira Starmera, Giorgie Meloniovej, Alexandra Stubba, generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho a Ursuly von der Leyenovej.