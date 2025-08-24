Rusko pre svoju vojnu na Ukrajine už viac ako tri roky čelí tvrdým sankciám zo strany Európskej únie. Určite si viacerí dávajú otázku, či sú sankcie dostatočné, respektíve čo je za tým, že sa nedarí ekonomicky Rusko „zničiť“. Odpoveď môže byť nakoniec veľmi jednoduchá. Ekonomiku Ruska naďalej drží nad vodou obyčajné európske pokrytectvo.
Ako upozornil na sociálnej sieti hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda, európske krajiny, nevynímajúc ani Slovensko, Česko či Nemecko, naďalej veselo vyvážajú svoje produkty do Ruska cez tretie krajiny. Napríklad cez Kyrgyzstán. „Prečo Rusko ani po viac ako troch rokoch ťažkých sankcií ekonomiky nepadlo na kolena? Aj preto, že krajiny Európskej únie sankcie obchádzajú. Česko nevynímajúc. Ale exceluje Nemecko. Celá EÚ síce uvalila už skoro 20 balíčkov sankcií, ale celá EÚ ich taktiež obchádza. Vyváža do Ruska trebárs cez Kyrgyzstán,“ napísal Kovanda a pridal aj grafy, ktoré jeho slová dokazujú.
Podľa grafov, export Nemecka, Poľska, Českej republiky, Holandska, Talianska, Rakúska, Španielska, Belgicka, Bulharska, Slovenska, Rumunska a Slovinska do Kyrgyzstánu od začatia vojny na Ukrajine rapídne vzrástol.