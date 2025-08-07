Európske podniky čelia náročnému prostrediu. Prezident USA Donald Trump zaviedol clá, ktoré tvrdo zasiahli priemysel aj farmaceutiku; viaceré firmy ako Volkswagen, Nokia, Stellantis či Mercedes už znížili odhady ziskov. Napriek tomu druhý štvrťrok priniesol prekvapivo priaznivý vývoj. Mnohé spoločnosti prekonali očakávania a ukázali väčšiu odolnosť, než sa pôvodne predpokladalo.
Analytici upozorňujú, že hoci nie je dôvod na predčasný optimizmus, európske firmy zatiaľ dokázali absorbovať prvotné dôsledky obchodnej vojny. Index Stoxx 600, ktorý sleduje vývoj európskych akcií, je medziročne v pluse. Aktuálne sa obchoduje na podobnej úrovni ako po tzv. „dni oslobodenia“, keď D. Trump oznámil zvýšenie ciel.
„Európa je teraz z pohľadu trhu zaujímavá. Vyzerá to na oživenie v budúcom roku. Riziká spojené s clami sú zatiaľ vyvažované fiškálnymi stimulmi,“ uviedla analytička akciových trhov v Citigroup Beata Mantheyová pre Financial Times (FT).
Výnimočne dobré výsledky dosiahli najmä banky. Akcie najväčších európskych bánk sú na najvyšších úrovniach od finančnej krízy v roku 2008. Vyššie úrokové sadzby podporili ich ziskovosť a v druhom štvrťroku prekonali očakávania analytikov výraznejšie než iné sektory. Príkladom je UniCredit, ktorá zvýšila výhľad zisku aj návratnosti pre akcionárov.
Ďalším segmentom, ktorý profituje, je obrana. Investície do obranného priemyslu sa zintenzívnili, a to nielen v Nemecku. Zvýšené výdavky na infraštruktúru a bezpečnosť prinášajú príležitosti pre etablované firmy aj nové start-upy, ktoré priťahujú venture kapitál.
Na druhej strane, negatívne sa clá prejavili v automobilovom sektore, ktorý je úzko previazaný s americkými dodávateľskými reťazcami. Viaceré európske automobilky znížili ziskové prognózy. Slabší dopyt z USA aj Číny zas zasiahol segment luxusného tovaru — Kering aj LVMH hlásia pokles tržieb.
Kľúčovým faktorom zostáva istota. „Najhoršia je neistota. Keď poznáme výšku ciel, vieme sa podľa toho zariadiť,“ uviedol nemenovaný zdroj FT. Hoci európske podniky čelia aj naďalej tlakom, ako sú vysoké ceny energií a neistota ohľadom reakcie Bruselu na výzvy k zvyšovaniu konkurencieschopnosti, výsledková sezóna ukazuje, že kontinent má väčšiu pružnosť, než naznačovali predpovede.
Slabé investície podnikov môžu ale podkopať dlhodobý rast, varuje OECD. Firemné výdavky v rozvinutých krajinách zostávajú hlboko pod úrovňami pred finančnou krízou a pandémiou, čo ohrozuje schopnosť krajín udržať tempo rastu.
Podľa údajov OECD klesli čisté investície v členských štátoch z úrovne 2,5 percenta HDP pred krízou v roku 2008 na súčasných 1,6 percenta HDP. Pandémia tento trend ešte zhoršila. Od roku 2020 investície v priemere zaostávajú o 6,7 percenta za predpandemickou trajektóriou, pričom oproti trendu spred roka 2008 sú až o 20 percent nižšie.
„Ak sa firemné investície do nových projektov a kapacít nezvýšia, krajiny nebudú schopné udržať rast,“ uviedol podľa FT odchádzajúci hlavný ekonóm OECD Álvaro Pereira, ktorý bol nedávno nominovaný za guvernéra centrálnej banky Portugalska.