Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci klesla ráno o 2,4 percenta. Popoludní sa už obchodoval po 31,27 eura za megawatthodinu, čo bolo o 0,24 percenta viac než na konci predchádzajúceho týždňa. Vývoj ovplyvňujú očakávania spojené s rokovaniami Donalda Trumpa s Volodymyrom Zelenským a európskymi lídrami o možnej mierovej dohode s Ruskom.
Vplyv rokovaní sa na trhu prejaví najskôr v utorok 19. augusta. Americký prezident avizoval, že bude na ukrajinského lídra tlačiť, aby rýchlo uzavrel mierovú dohodu s Moskvou. Na multilaterálnom stretnutí sa očakáva aj účasť Ursuly von der Leyenovej, Emmanuela Macrona, Friedricha Merza a Marka Rutteho.
Európa od obmedzenia ruských dodávok pred viac ako tromi rokmi buduje diverzifikáciu zdrojov a dováža najmä plyn z USA a Kataru. Tlak na trh vytvára prípadné uvoľnenie sankcií, ktoré by umožnilo návrat časti ruského plynu na globálne trhy. EÚ plánuje úplné ukončenie dovozu ruskej energie do roku 2027 a v budúcom roku očakáva ďalšie dodávky z USA.
Krátkodobý faktor prinieslo aj Nórsko, ktoré cez víkend ohlásilo neplánovaný výpadok v exportnom LNG závode v Hammerfeste. Dlhšie prerušenie by mohlo mať priamy vplyv na ceny plynu v Európe.