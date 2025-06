Európske banky vyplatili od roku 2018 viac ako 1,1 miliardy eur na odstupné pre vysoko postavených manažérov. Sektor v posledných rokoch prechádzal rozsiahlymi reštrukturalizáciami. Podľa analýzy denníka Financial Times sa táto suma týka 2 100 osôb klasifikovaných ako tzv. „material risk takers“, teda pracovníkov s významným vplyvom na rizikový profil bánk.

Najväčší podiel na celkovej sume mali Deutsche Bank, HSBC a Santander, ktoré spoločne vyplatili takmer 850 miliónov eur. Ďalšie štyri veľké banky – Société Générale, BNP Paribas, Barclays a UBS – rozdelili medzi senior zamestnancov 275 miliónov eur.

V priemere si tak každý manažér odniesol 540-tisíc eur, pričom najvyššia individuálna platba – 11,2 milióna eur – pochádzala zo španielskej banky Santander v roku 2021. Dve ďalšie veľké platby vo výške 11 miliónov eur vyplatila Deutsche Bank v rokoch 2018 a 2019.

„Dostať sa na tieto zoznamy nie je také jednoduché, ako by sa mohlo zdať,“ uviedol jeden z náborových odborníkov v oblasti finančných služieb. „Niektorí senior zamestnanci, ktorí sú v banke dlhodobo, by aj chceli odísť, no nedokážu si vyjednať výhodné podmienky. Tie sú dnes atraktívnejšie než v minulosti.“

Deutsche Bank a HSBC, ktoré zodpovedajú za viac ako polovicu celkových výplat, prešli od roku 2018 zásadnými zmenami obchodného modelu. Napríklad, nemecká banka v roku 2019 zrušila celé oddelenie obchodovania s akciami a oznámila masívne zníženie počtu zamestnancov – až o 18-tisíc z vtedajších 92-tisíc.