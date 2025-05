Európske akciové trhy v piatok (9. 5.) posilňovali vďaka nádeji na pokles obchodného napätia medzi Spojenými štátmi a Čínou. Nemecká burza sa vyšplhala na nové rekordné maximum. Paneurópsky akciový index STOXX Europe 600 si pripísal 0,44 percenta na 537,96 bodu. Obchodovanie tak uzavrel na najvyššej úrovni od začiatku apríla.

Index DAX, ktorý je hlavným indikátorom vývoja cien akcií na burze vo Frankfurte nad Mohanom, sa dnes zvýšil o 0,63 percenta a uzavrel na 23 499,32 bodu. Počas dňa vystúpil až na rekordných 23 543,27 bodu.

Akcie nemeckej bankovej spoločnosti Commerzbank posilnili o viac ako štyri percentá po tom, čo firma vykázala prekvapujúci nárast štvrťročného zisku. Rástli tiež akcie automobilových spoločností, ktoré sú citlivé na vývoj okolo ciel, napísala agentúra Reuters.

Americká delegácia vedená ministrom financií Scottom Bessentom a hlavným obchodným vyjednávačom Jamiesonom Greerom by mala v sobotu (10. 5.) vo Švajčiarsku rokovať s čínskou delegáciou. Tú povedie hlavný obchodný vyslanec Pekingu Che Li-feng.

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa teraz vedie s Pekingom colnú vojnu, v rámci ktorej na dovoz z Číny uvalila clá vo výške 145 percent. Clá na dovoz z USA do Číny v dôsledku odvetných krokov Pekingu vzrástli na 125 percent. Trump dnes vyhlásil, že primerané clo na dovoz čínskeho tovaru do USA by mohlo predstavovať zhruba 80 percent.