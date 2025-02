Európske krajiny by mali zvážiť nahradenie skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska od roku 2027 surovinou z iných štátov, povedal výkonný riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre energetiku Fatih Birol.

„Európa v úsilí podporiť svoje ekonomiky dováža veľký objem LNG z Ruska,“ uviedol Birol na Medzinárodnom energetickom týždni v Londýne. „Pravdepodobne je načase, aby ho nahradili skvapalneným plynom z Kataru a iných zdrojov,“ dodal.

Minimálne do roku 2027 by mal globálny trh s LNG zostať napätý. Potom by naň ale mal prísť plyn z viacerých nových projektov v Katare, Spojených štátoch a ďalších krajinách.

Vlani sa ruský LNG podieľal na celkovom objeme dovoze tohto plynu do EÚ 20 percentami, čo predstavuje výrazný nárast, keďže rok predtým bol import iba šesťpercentný.

Najväčším dodávateľom LNG do EÚ boli v roku 2024 Spojené štáty, ktoré sa na celkovom dovoze podieľali 45 percentami.