Daňové observatórium EÚ zverejnilo odhady, podľa ktorých by minimálna dvojpercentná daň pre najbohatších, ktorých majetok presahuje sto miliónov dolárov, mohla v rámci EÚ vygenerovať 67 miliárd eur na financovanie investícií v oblasti obrany a reindustrializácie.

Návrh už vlani v júni v mene skupiny G20 predstavil francúzsky ekonóm a vedúci daňového observatória Gabriel Zucman.

Ak by sa na najbohatších aplikovala dokonca minimálna trojpercentná daň, európskym daňovým systémov by to prinieslo 121 miliárd eur.

Think-tank Bruegel ale vypočítal, že EÚ potrebuje dodatočných až 250 miliárd eur ročne na pokrytie investícií do obrany.

Tie sú zároveň ohrozené nedostatkom investícií do reindustrializácie, verejných statkov a služieb, ktoré sú podľa daňového observatória nevyhnutné na zabezpečenie konkurencieschopnosti bloku, boj proti zmene klímy a nerovnosti.

Vlaňajšia správa Maria Draghiho o budúcnosti európskej konkurencieschopnosti naznačila, že Brusel potrebuje ročné investície 800 miliárd eur, aby udržal krok s konkurenciou.

Daňové observatórium konštatuje, že pre inštitúcie a členské štáty bude výzvou nájsť spôsoby, ako zvýšiť naliehavé príjmy na obranu bez toho, aby sa oslabil hospodársky rozvoj a konkurencieschopnosť.