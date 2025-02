Európska únia je znepokojená zámerom prezidenta USA Donalda Trumpa zvýšiť clá na európsky tovar, ale za takýto vývoj si môže sama, vyhlásil maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.

„Európski politici by sa nemali púšťať do nekvalifikovaných obvinení a kritiky nového prezidenta Spojených štátov a mali by vedieť, že opatrenia USA, ktoré negatívne ovplyvňujú Európu, neinicioval Donald Trump, ale Joe Biden,“ povedal minister po stretnutí s rezortnými kolegami z členských štátov EÚ.

Szijjártó pripomenul, že pred štyrmi rokmi USA prijali protekcionistické zákony na podporu amerických spoločností počas pandémie, ale Brusel na to nijako nereagoval a neprijal žiadne recipročné opatrenia. „Zlyhanie a nekompetentnosť Európskej komisie za posledných päť rokov viedli k tomu, že Spojené štáty môžu ľahko uvaliť clá na Európsku úniu,“ zdôraznil.