Európska komisia navrhla, aby členské krajiny EÚ do konca roka 2027 zastavili dovoz ruského plynu a ropy, pričom bude zachovaná bezpečnosť dodávok energií a nedôjde k výkyvom cien.

Šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že Moskva sa opakovane snažila vydierať EÚ využitím energetických dodávok ako zbraní. „Urobili sme konkrétne kroky, aby sme zavreli kohútiky a definitívne ukončili éru ruských fosílnych palív v Európe,“ uviedla.

Plány počítajú s postupným a koordinovaným ukončením importu ruských energií, pričom Brusel bude pokračovať v prechode na čistú ekonomiku a dekarbonizáciu.

Dovoz ruského plynu bude od 1. januára 2026 zakázaný, pričom import na základe uzavretých krátkodobých zmlúv bude zastavený do 17. júna 2026. Výnimkou bude plyn prúdiaci do vnútrozemských krajín EÚ, viazaných dlhodobými zmluvami, pri ktorých budú dodávky povolené do konca roka 2027.

Zakázané budú aj dlhodobé kontrakty na služby terminálov LNG pre zákazníkov z Ruska alebo kontrolovaných ruskými podnikmi, čo má zabezpečiť, že kapacita terminálov sa presmeruje na alternatívnych dodávateľov, čo zvýši odolnosť energetických trhov.

Návrh Európskej komisie ešte musí odobriť Európsky parlament a členské štáty, na čo postačí kvalifikovaná väčšina.