Brusel čelí náročnej úlohe, keďže potrebuje rýchlo prezbrojiť takmer celú Európu a zároveň posilniť únijný obranný priemysel. Americký prezident Donald Trump vyľakal európskych lídrov, keď pohrozil, že USA prestanú členom NATO poskytovať bezpečnostnú ochranu.

Brusel preto teraz navrhol spoločný nákup zbraní v mene členských štátov EÚ. Európska komisia uviedla, že „spoločné obstarávanie“ je nákladovo najefektívnejším spôsobom, ako vybudovať európsku obranu. Inštitúcia by na žiadosť členských štátov mohla konať ako centrálny nákupný orgán, pričom krajiny by sami rozhodovali o type a množstve zbraní. Podľa Komisie prinesie spoločný nákup obranných produktov obrovské výhody členským štátom aj obrannému priemyslu.

Výdavky na obranu v súčasnosti spadajú do kompetencie vlád krajín EÚ. Zvyčajne preto uprednostňujú vlastných národných výrobcov. Výsledkom je rozdrobený európsky obranný trh s viacerými konkurenčnými produktmi a relatívne vysokými cenami. USA majú oveľa menší počet výrobcov aj produktov.

Komisia navrhla uprednostniť európske obranné produkty vo verejnom obstarávaní. V prípade, že by neboli dostupné vhodné produkty, by zvážila nákup od „spriatelených tretích krajín, pričom by si EÚ zachovala plnú kontrolu“.

Počas pandémie už inštitúcia v mene členských štátov nakupovala vakcíny. Jej cieľom bolo znížiť ceny a zabezpečiť uprostred tvrdej globálnej konkurencie dostatok dodávok. „Komisia výrazne čerpá zo svojich skúseností s nákupom vakcín. Ak jej návrh prejde, bude to obrovské,“ povedal Mujtaba Rahman z Eurasia Group pre Financial Times.

Niektoré členské štáty tlačia na Brusel, aby rovnaký princíp uplatnil aj v oblasti obrany, a volajú po „kolektívnych“ investíciách do bezpečnosti vrátane spoločnej obrany proti leteckým a raketovým útokom a posilnenia východnej hranice.