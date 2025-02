Poslanci Európskeho parlamentu (EP) prijali odporúčania pre Európsku centrálnu banku (ECB), ktorým predchádzala diskusia o prioritách ECB s jej šéfkou Christine Lagardovou. Časť europoslancov žiadala, aby sa ECB viac zameriavala na potreby bežných ľudí, kým iní európski zákonodarcovia zdôraznili, že v dnešnom nestabilnom svete musí byť banka pripravená na riešenie geopolitických otrasov.

V uznesení, za ktoré hlasovalo 378 poslancov, 233 bolo proti a 26 sa zdržalo, sa uvádza, že ECB by mala urobiť viac pre zastavenie inflácie v Únii, ktorej najhoršie dôsledky pociťujú najzraniteľnejšie zložky spoločnosti, a aby zabezpečila, že akékoľvek zavedenie digitálneho eura zohľadní obavy občanov. Parlament po prvýkrát vôbec vyzval ECB, aby posúdila, ako môžu vojny a konflikty ovplyvniť cenovú stabilitu.

Poslanci vyjadrili znepokojenie nad vysokou úrovňou inflácie. Upozornili, že zvyšovanie cien najviac postihuje ľudí s nižšími príjmami a na to, že ECB sa mýlila, keď verila, že inflácia bude len prechodná. Zákonodarcovia skritizovali značné dotácie pre banky, ktoré vznikli ako nepriamy dôsledok politiky ECB, ktorá viedla k vysokým úrokom z bankových vkladov.

Podľa nich dôvera verejnosti bude nevyhnutná pre zavedenie digitálneho eura a preto by ECB mala potvrdiť výhody spoločnej digitálnej meny skôr, ako o jeho zavedení rozhodne europarlament. Členovia EP trvajú na tom, že digitálne euro musí existovať súčasne s peňažnou hotovosťou, ktorá by mala zostať vždy široko dostupná. ECB musí brať do úvahy aj obavy Európanov o finančnú stabilitu a potenciálne zmeny v štruktúre finančného sektora vyplývajúce zo zavedenia digitálneho eura.

Poslanci prvý raz požiadali ECB, aby navrhla geopolitický plán na roky 2025-2030 s cieľom lepšie pochopiť dôsledky vojny a konfliktov na cenovú stabilitu. Banka by mala posúdiť aj to, ako klimatické zmeny ovplyvňujú jej schopnosť udržiavať cenovú stabilitu.