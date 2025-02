Za posledné desaťročie sa Poľsko transformovalo na jednu z popredných obranných mocností Európy. Strategické investície a politické iniciatívy nielenže posilnili jeho národnú obranu, ale významne podporili kolektívny bezpečnostný rámec NATO. Poľsko ide svojim európskym susedom príkladom najmä v oblasti navyšovania obranných výdavkov a modernizácie armády. Dokazuje tak svoje odhodlanie udržať v regióne stabilitu a odstrašiť akúkoľvek agresiu.

V roku 2014, po anexii Krymu Ruskom, disponovalo Poľsko deviatou najväčšou armádou v NATO. Minulý rok sa s 200-tisíc aktívnymi príslušníkmi vyšvihlo na tretie miesto, pričom ho prebehli len Spojené štáty a Turecko. Z hľadiska obranných výdavkov sa ale Varšave podarilo dostať do čela aliancie, keďže v súčasnosti predstavujú 4,12 percenta HDP krajiny. Podľa projekcií by mali do konca roka stúpnuť na 4,7 percenta. Poľsko sa tak s výdavkami na úrovni 35 miliárd dolárov zaradilo medzi top najväčších európskych prispievateľov spolu s Veľkou Britániou, Francúzskom a Nemeckom.

Varšava v roku 2022 prijala Zákon o obrane vlasti, ktorého cieľom je navýšenie počtu vojakov na zhruba 300-tísic príslušníkov a obranného rozpočtu. Legislatíva kladie dôraz aj na modernizáciu armády, rozšírenie rezervného zboru a zavedenie dobrovoľnej základnej vojenskej služby či stimulov pre kandidátov na vojenskú službu. Okrem toho odstraňuje bariéry v kariérnom postupe, ktorým je aj takzvaný „sklenený strop“ pre vojakov a poddôstojníkov. Vojenskí študenti zas budú vďaka zákonu dostávať rovnaké odmeny ako profesionálni vojaci rovnakej hodnosti.

Strategické partnerstvá

Modernizácia poľskej armády je kľúčová pre obrannú stratégiu východného krídla NATO. Významným partnerom tejto transformácie je Južná Kórea – jeden z najväčších svetových vývozcov zbraní – ktorá Poľsku dodáva nové tanky, húfnice a raketové systémy. Základnou myšlienkou tohto obchodného vzťahu je znížiť závislosť od sovietskeho vojenského vybavenia a posilniť domácu obrannú produkciu.

Dôležitou súčasťou obrannej stratégie Poľska je aj silné partnerstvo so Spojenými štátmi. Poľská vláda sa zaviazala investovať takmer 60 miliárd dolárov do nákupu moderného amerického vojenského vybavenia. Uzavrela už napríklad dohodu na 96 útočných vrtuľníkov Apache za desať miliárd dolárov a integrovaný bojový systém pre rakety Patriot za 2,5 miliardy dolárov. Prehlbujúce sa partnerstvo Poľska s Južnou Kóreou súčasne odzrkadľuje snahu Varšavy diverzifikovať vojenských dodávateľov, čo čiastočne vyplýva z obáv, že americký prezident Donald Trump výrazne zmení zahraničnú politiku USA.

Historická šanca

Poľsko sa v januári ujalo šesťmesačného predsedníctva Rady EÚ. Zameria sa v rámci neho najmä na bezpečnosť, podporu zvyšovania obranných výdavkov a znižovanie vojenskej závislosti EÚ od Spojených štátov. „Stojíme pred obrovskou hrozbou. Ak nevyužijeme túto príležitosť na vybudovanie bezpečnosti, bude to historické, tragické zlyhanie,“ dodal poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Poľsko chce navyše do roku 2028 vybudovať infraštruktúru Shield East, ktorá má posilniť jeho východné hranice s Bieloruskom. Súčasťou tejto národnej obrannej iniciatívy je 186 kilometrov dlhý a 5,5 metra vysoký múr.