Európa sa prostredníctvom dovozu skvapalneného zemného plynu snaží kompenzovať výpadky v dodávkach z Ruska. Podľa agentúry Bloomberg je však možné, že plány na výstavbu nových európskych terminálov pre dovoz LNG už zašli príliš ďaleko.

Kapacity terminálov by po roku 2030 mohli výrazne prevyšovať dopyt, pretože európske krajiny budú čoraz viac využívať energiu z obnoviteľných zdrojov. Hrozí tak, že sa infraštruktúra v hodnote miliárd eur stane zbytočnou, píše agentúra.

Podľa Inštitútu pre energetickú ekonomiku a finančnú analýzu sa európske kapacity pre dovoz LNG v tomto desaťročí zvýšia zhruba o 50 percent. Niektoré scenáre pritom naznačujú, že európsky dopyt po LNG sa zvyšovať nebude, alebo bude dokonca klesať. Do konca roka 2030 by podľa inštitútu v Európskej únii mohli byť nevyužité kapacity pre dovoz LNG v objeme až 250 miliárd kubických metrov ročne. To zodpovedá viac ako polovici celkového dopytu po plyne v EÚ v roku 2021.

Európa uplynulú zimu prestála bez výraznejších výpadkov v zásobovaní plynom, a to vďaka relatívne teplému počasiu, nižšej spotrebe energie a dovozu LNG. V dôsledku toho sú teraz európske zásobníky plynu plnšie, než je po toto obdobie obvyklé. Do Európy však kvôli obavám z budúcej zimy stále smerujú rekordné objemy LNG. V niektorých dňoch sú kapacity terminálov plne vyťažené a tankery s LNG musia nečinne čakať na mori na vykládku.

Európa teda teraz nové terminály na uspokojenie súčasného dopytu po LNG potrebuje. Panujú obavy z nedostatočného dopytu v dlhodobejšom horizonte. Podľa jedného zo scenárov Medzinárodnej agentúry pre energiu by spotreba plynu v EÚ mohla do roku 2030 klesnúť až o 45 percent v dôsledku prechodu k obnoviteľným zdrojom energie.

Esther Angová zo spoločnosti MET International obchodujúca s plynom uviedla, že Európa bude LNG aj po roku 2030 potrebovať. EÚ navyše dodatočné kapacity pre dovoz LNG vníma ako poistku pre zabezpečenie dodávok. Upozorňuje tiež, že plávajúce LNG terminály možno v prípade potreby použiť ako tankery, alebo presunúť do iných lokácií, napríklad do Ázie. Niektoré terminály je navyše možné prispôsobiť pre iné suroviny, napríklad vodík alebo čpavok.