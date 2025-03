Európsky parlament schválil uznesenie, v ktorom víta plán Európskej komisie na prezbrojenie ReArm Europe. Taktiež chce, aby rozhodovanie v záležitostiach obrany bolo menej zložité, napríklad opustením princípu jednomyseľnosti. Podľa poslancov predstavuje pre EÚ najväčšiu hrozbu Rusko.

Europarlament žiada zvýšenie výdavkov na obranu kvôli rastúcej globálnej nestabilite, vojne na Ukrajine aj zmene postoja americkej administratívy prezidenta Donalda Trumpa voči Ukrajine. Zámer Bruselu by mal nájsť 800 miliárd eur na obranu vďaka voľnejším rozpočtovým pravidlám a tiež úverom členským štátom vo výške 150 miliárd eur. Europoslanci vyzvali aj na to, aby komisia zvážila vydanie špeciálnych dlhopisov, ktoré by financovali výdavky na vojenské technológie a obranu.

Členské štáty majú viac spolupracovať, napríklad prostredníctvom spoločných nákupov. Podľa zákonodarcov by sa nemala prehlbovať ich závislosť od technológií z krajín mimo EÚ, napríklad Spojených štátov. Podporujú, aby v rámci Severoatlantickej aliancie vznikol európsky pilier, ktorý by mohol konať aj nezávisle od USA a ďalších neúnijných krajín v NATO.