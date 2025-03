Európsky parlament zriadi dve nové styčné kancelárie – pre západný Balkán v albánskej Tirane a pre krajiny Východného partnerstva v moldavskom Kišiňove. Cieľom je posilnenie angažovanosti v regiónoch a rýchlejšia integrácia kandidátskych štátov do Európskej únie.

Kancelárie budú slúžiť ako kľúčový kontaktný bod medzi europarlamentom a národnými parlamentmi, občianskou spoločnosťou a miestnymi partnermi v týchto regiónoch.

Prezentovať by mali stanoviská a aktivity EP, najmä v súvislosti so vstupom do dvadsaťsedmičky, a podporovať demokraciu a inštitucionálne reformy v oblasti.

Budú tiež pomáhať pri príprave oficiálnych návštev poslancov Európskeho parlamentu, nadväzovať na ne a zároveň posilňovať spoluprácu s ostatnými aktérmi EÚ na mieste a s medzinárodnými organizáciami a organizáciami občianskej spoločnosti.

EÚ ako celok má pobočky v mnohých krajinách sveta pod vedením Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), ktorá zostáva hlavným hlasom Únie mimo bloku.