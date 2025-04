Európania ukázali jednotu v reakcii na nové clá amerického prezidenta Donalda Trumpa, uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková.

Rada ministrov sa okrem iného zaoberala aj opatreniami zo strany EÚ na tarify zavedené a zavádzané administratívou. „Európa je v tomto absolútne jednotná. Európski lídri sa zhodli, že treba hľadať alternatívy. Napríklad finalizácia bezbariérovej obchodnej dohody s Latinskou Amerikou by určite európskemu trhu pomohla,“ povedala s odkazom na dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a krajinami Mercosur, ktorá čaká na ratifikáciu.

Dodala, že v hre sú aj rýchlo sa rozvíjajúce krajiny Ázie vrátane Číny, ktorá podľa nej „je a bude svetovou ekonomickou veľmocou“.

Saková upozornila na závery ministerských rokovaní, podľa ktorých by si EÚ mohla vystačiť aj sama, za predpokladu, že by sa zvýšil vnútroeurópsky obchod o vyše dve percentá. „To by všetkým európskym výrobcom vynahradilo straty v podobe 80 miliárd eur, ktoré musia na poplatkoch zaplatiť pri vyvážaní výrobkov do Spojených štátov amerických,“ vysvetlila.