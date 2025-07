Nová štúdia Európskeho hnutia naznačuje, že Európania sú z demokracie sklamaní čoraz viac. Iba 36 percent opýtaných ju podporuje konzistentne. Zvyšných 64 percent priznalo nekonzistentnosť a dodalo, že by dali prednosť silnému lídrovi. Ich počet oproti predchádzajúcim rokom stúpol.

Najsilnejšie demokratické cítenie majú ľudia vo Švédsku, kde si demokraciu váži 52 percent respondentov. Vo všetkých ostatných krajinách ju konzistentne podporuje menej než polovica populácie. Najnižšie čísla zaznamenali Francúzsko a Rumunsko. „Nízke percento konzistentnej podpory je skutočne znepokojujúce,“ povedal portálu Politico generálny tajomník Európskeho hnutia Petros Fassoulas.

Podľa neho to neznamená, že Európania demokraciu odmietajú. Sú z nej len sklamaní a rozčarovaní. Práve tieto pocity sú ale skvelou živnou pôdou pre autoritárstvo. Výsledky prieskumu tak korešpondujú s narastajúcou popularitou populistických a krajne pravicových strán v Európe. Potvrdili to aj výsledky minuloročných volieb do Európskeho parlamentu, ktoré boli pre hlavné politické strany najmä vo Francúzsku a Nemecku sklamaním.