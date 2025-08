Európa sa toto leto ocitla pod rúškom transatlantického rozvodu. Budúcnosť Ukrajiny, NATO aj obchodných vzťahov s USA zostáva nejasná. Cena za vyjednávanie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom je vysoká.

Aby Európa upokojila Trumpove inštinkty, musela ustúpiť, a to až trikrát. Najskôr v oblasti obrany, keď sľúbila stámiliardy eur navyše na bezpečnosť a vybavenie armády. Potom v prípade Ukrajiny, keď pristúpila na spoločné financovanie nákupu amerických zbraní pre Kyjev. A napokon v oblasti obchodu, keď Spojeným štátom umožnila jednostranne zvyšovať clá s prísľubom viac než 1,3 bilióna dolárov vo forme nákupov americkej energie, zbraní a investícií na americkom území.

Európski vyjednávači síce môžu argumentovať, že clá pre iné krajiny sú ešte vyššie, že normy EÚ zostávajú zachované, že americká energia je vhodnou náhradou za ruské zdroje, že nákupy zbraní sú v súlade s plánmi NATO a že investície by sa aj tak uskutočnili. Takisto môžu upozorniť, že sľúbené objemy nákupov sú skôr ambíciou ako realitou.

Napriek tomu je zrejmé, že Trumpova administratíva donútila Európu kapitulovať, uvádza Financial Times (FT). Najväčší multilateralistický obchodný blok sveta nedokázal obhájiť zásady voľného obchodu.

Podľa výskumníka Aslaka Berga z londýnskeho Centre for European Reform ide azda o najlepší možný výsledok, ktorý mohla Únia v tejto situácii dosiahnuť. „Prvá reakcia je, že ide o politickú porážku, dokonca až poníženie pre EÚ,“ uviedol pre The New York Times. „Je to to, čo Únia chcela? Nie. Je to ideálne? Tiež nie. No ak táto dohoda zostane v platnosti – a to je veľké ak – prinesie aspoň určitú mieru predvídateľnosti.“

Európske krajiny jednoducho nemajú dostatočnú ekonomickú silu, vojenskú moc ani jednotný strategický pohľad, aby dokázali kolektívne brániť spoločné záujmy, pokračuje FT. Európa nemôže viesť obchodnú vojnu s USA, pretože je rozdelená. Nemôže si ju dovoliť, pretože je slabá.

Zdroj: Shutterstock Malé štáty a štáty, ktoré ešte nepochopili, že sú malé. To je Európa Francúzsky politik a ekonomický poradca z povojnových čias, ktorý bol celoživotným podporovateľom európskej integrácie, Jean Monnet kedysi povedal, že „Európa bude vybudovaná v krízach a bude súčtom riešení prijatých v týchto krízach“. Jeho súputník Paul-Henri Spaak to vystihol možno ešte presnejšie: „V Európe sú len dva druhy štátov – malé štáty a štáty, ktoré ešte nepochopili, že sú malé.“ S odkazom na tieto zvučné mená Európa teraz vstupuje do novej etapy transatlantických vzťahov – s menej výhodnými podmienkami a rôznorodými názormi na to, či išlo o pragmatický kompromis, alebo kapituláciu pred tlakom USA.

Ekonóm Julian Hinz z Inštitútu pre svetové hospodárstvo v Kieli vypočítal, že HDP celej EÚ klesne v priebehu roka o 0,1 percenta.

Otázne je, či ústupčivosť donúti Európu konečne začať brať seba vážne ako geopolitickú silu – alebo len prehĺbi rozdelenie a závislosť. Európske štáty síce prisľúbili zvýšiť výdavky na obranu, no najvyššou formou spolupráce zostáva koordinácia národných obstarávaní. Tri a pol roka od začiatku ruskej invázie pritom Európa stále nie je schopná zabezpečiť základné zbrojné vybavenie pre Ukrajinu.

Prehlbovanie vnútorného trhu EÚ ako geopolitickej sily v oblasti energetiky, obrany, komunikačných technológií a financií síce navrhli viaceré vplyvné inštitúcie, no politická vôľa zaostáva.

Prezident nemeckého inštitútu IFO Clemens Fuest uviedol, že dohoda s USA je síce ponížením pre EÚ, ale zároveň realistickým odrazom globálnej mocenskej rovnováhy. „Tí, ktorí zaostávajú ekonomicky a nie sú schopní zabezpečiť si obranu bez USA, by sa nemali čudovať, že boli ponížení,“ poznamenal podľa webu mundoamerica.com. Zároveň vyzval Európu, aby posilnila ekonomiku, jednotu a nezávislosť od USA v oblasti obrany a technológií.