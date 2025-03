Český premiér Petr Fiala uviedol, že napriek nesúhlasu Maďarska so závermi Európskej rady k Ukrajine vychádza Európa z krízy silnejšia. Zdôraznil význam novovzniknutej „koalície ochotných“ a ocenil, že sa do záverov samitu podarilo presadiť aj sprísnenie migračnej politiky.

Podľa Fialu je medzi zvyšnými 26 štátmi silná zhoda. Lídri privítali americký návrh na prímerie, podporili ochotu Ukrajiny rokovať, vyzdvihli potrebu udržateľného mieru a nutnosť dobre vyzbrojenej Ukrajiny ako garanta mieru. Zhodli sa aj na posilnení vojenskej pomoci.

„Maďarsko rozhodnutie síce nepodporuje, ale myslím si, že Európa vychádza z tejto krízy silnejšia. Pretože vznikla koalícia ochotných, do ktorej sú zapojené ďalšie krajiny, a to veľmi silné, či už ekonomicky alebo vojensky – Nórsko, Veľká Británia – a to jednoznačne posilňuje Európu,“ zdôraznil predseda českej vlády. Dodal, že sa k skupine pripojili aj ďalšie štáty z mimoeurópskeho priestoru.

Fiala vyzdvihol aj tému migrácie, ktorej sa ešte pred samitom venovala skupina rovnako zmýšľajúcich štátov. Podarilo sa im presadiť výzvu na rýchlejšie prijatie pravidiel o návratoch migrantov a externalizáciu azylového konania. Podľa neho je cieľom zabezpečiť, aby ľudia bez nároku na azyl, vrátane páchateľov trestných činov, boli vyhostení.