Európa by si dokázala zabezpečiť vlastnú obranu aj bez americkej vojenskej prítomnosti. No podľa štúdie International Institute for Strategic Studies (IISS) by si to vyžadovalo najmenej 25 rokov a investície vo výške jedného bilióna dolárov. Bez Spojených štátov by členské krajiny NATO v Európe čelili obdobiu zraniteľnosti voči potenciálnej ruskej agresii a nutnosti zásadných rozhodnutí o tom, ako nahradiť obrovské kapacity, ktoré dnes zabezpečuje Washington.

Náhrada americkej vojenskej techniky a personálu by si na úvod vyžiadala výdavky vo výške 226 až 344 miliárd dolárov, v závislosti od kvality obstarávanej výzbroje, uvádza Politico. Celkové náklady vrátane dlhodobého financovania údržby, podpory a personálnych výdavkov by sa počas štvrťstoročia vyšplhali až na približne bilión dolárov.

Medzi najnákladnejšie položky patria 400 taktických bojových lietadiel, 20 torpédoborcov a 24 systémov protivzdušnej obrany dlhého dosahu. V prípade širšieho vojenského konfliktu by len náhrada približne 128-tisíc amerických vojakov stála viac než 12 miliárd dolárov.

Odhad nezahŕňa ďalšie zásadné kapacitné medzery, ktorých hodnotu je ťažké kvantifikovať. Ide napríklad o oblasti velenia a riadenia, spravodajstva, satelitného prieskumu či kozmických schopností. Absentujú aj kapacity jadrového odstrašovania.

Zásadnou otázkou by sa tiež stalo personálne obsadenie strategických funkcií ako je vrchný veliteľ spojeneckých síl v Európe (SACEUR) – druhá najvyššia vojenská pozícia v rámci NATO, ktorú tradične zastáva americký generál. Európa by musela zosúladiť aj diplomatickú koordináciu bez kľúčového transatlantického partnera.

Podľa IISS by ani priaznivá politická vôľa a neobmedzené finančné zdroje nestačili na okamžité riešenie. Európsky obranný priemysel aktuálne nedisponuje kapacitou na pokrytie dramaticky zvýšeného dopytu. Bráni mu v tom kombinácia slabých dodávateľských reťazcov, nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, regulačných bariér a problémov s financovaním výroby.

Aj keď predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová presadzuje koncept „kupuj európske“, v niektorých segmentoch, ako je raketové delostrelectvo či technológie stealth lietadiel, nie je aktuálne možná domáca alternatívna výroba, konštatuje štúdia IISS.