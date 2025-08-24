Od stredovekého pôvabu Dubrovníka cez panorámu stovežatej Prahy až po technológiami nabitý Tallinn; najbezpečnejšie európske destinácie nie je ťažké nájsť. Podľa nového výskumu cestovnej kancelárie Riviera Travel sa na prvé miesto prebojoval chorvátsky Dubrovník. Rebríček Safest Destinations Index hodnotí mestá na základe nárastu kriminality za posledných päť rokov aj súčasnej úrovne kriminality, pričom nižšie skóre znamená vyššiu bezpečnosť.
„Tieto výsledky potvrdzujú, že Európa ponúka nielen kultúru a krásu, ale aj bezkonkurenčnú bezpečnosť,“ uviedla podľa portálu Euronews Joanne Lynnová zo spoločnosti Riviera Travel.
Vysoká dôvera v Amsterdame
Hlavné mesto Holandska Amsterdam sa umiestnilo na šiestom mieste. Má nízku úroveň kriminality, no za posledných päť rokov zaznamenalo jej mierny nárast. Vysoká dôvera obyvateľov v políciu aj silný komunitný duch prispievajú k pocitu bezpečia. Otvorená atmosféra mesta, spolu s ochotou obyvateľov pomôcť turistom, z neho robí bezpečnú a prívetivú destináciu.