Európski a ukrajinskí predstavitelia sa obávajú, že americký prezident Donald Trump by mohol využiť malý pokrok v rokovaniach medzi Kyjevom a Moskvou, aby z nich vycúval, uviedol denník Financial Times.

Trump vyčkáva

Po rokovaniach s americkou stranou sú európski a ukrajinskí predstavitelia presvedčení, že šéf Bieleho domu je pripravený využiť akýkoľvek prelom, aj keď nedôjde k dlhodobému urovnaniu konfliktu.

Trump „pripravuje situáciu, v ktorej budú zámienky, aby mohol odísť a nechať riešenie na Ukrajine a Európe,“ uviedol jeden európsky činiteľ.

Neochota ruského prezidenta Vladimira Putina pristúpiť na kľúčové požiadavky Washingtonu a Kyjeva a zložitosť konfliktu prinútila amerického prezidenta, aby prehodnotil svoj postoj k dosiahnutiu mierovej dohody.

Rozhodnutia Washingtonu

Americká administratíva dala viackrát najavo, že bez jasných signálov o možnom dosiahnutí mieru sa prestane o jeho sprostredkovanie usilovať.

Šéf diplomacie Spojených štátov Marco Rubio naznačil, že tento týždeň bude kľúčový pre ukončenie vojny na Ukrajine. USA sa rozhodnú, či budú vo svojom úsilí pokračovať alebo sa sústredia na iné priority.

Americkí predstavitelia sú podľa Financial Times znepokojení, že rokovania s Ruskom neprinášajú žiadne výsledky. Začali preto predkladať nápady na dohodu, ktorá by sa zmestila do Trumpovho plánu na rýchle ukončenie vojny.

Tiché prípravy Kyjeva

„Na Ukrajine existujú vážne obavy, že Trump by mohol odísť z rokovaní o prímerí,“ povedal predseda výboru ukrajinského parlamentu pre zahraničné veci Oleksandr Merežko „Najhoršie, čo sa môže stať vo vzťahoch medzi Washingtonom a Kyjevom, je, keď Trump stratí akýkoľvek záujem o Ukrajinu,“ dodal.

Kyjev sa údajne začal v tichosti pripravovať na možné stiahnutia sa USA. Pokiaľ k nemu dôjde, plánuje postupovať samostatne zvýšením domácej výroby zbraní a zintenzívnením rokovaní s európskymi spojencami.