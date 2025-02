Európa musí urýchlene zvýšiť výdavky na obranu, vyhlásil americký minister obrany Pete Hegseth v nemeckom Štuttgarte počas svojej prvej návštevy regiónu od nástupu do funkcie.

„Európsky kontinent si zaslúži byť oslobodený od akejkoľvek agresie, no mali by to byť práve krajiny v ňom, ktoré najviac investujú do jeho obrany,“ povedal Hegseth. „Naliehavosť tejto situácie vyžaduje, aby sa priatelia rozprávali s priateľmi o spôsobilostiach, o vedení, o posilnení, o rozdelení bremena.“

Šéf Pentagonu by sa mal počas návštevy Európy stretnúť s ministrami obrany členských krajín NATO, zúčastniť sa na stretnutí medzinárodných podporovateľov Ukrajiny v Belgicku a v Poľsku rokovať s jeho lídrami.

Zopakoval požiadavku šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa, aby krajiny NATO zvýšili výdavky na obranu na päť percent HDP, čo je viac ako dvojnásobok súčasného stavu. Málokto v Európe ale tento cieľ považuje za splniteľný.