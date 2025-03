Európania budú musieť byť zapojení do diplomatických rokovaní o akejkoľvek prípadnej dohode, ktorá by viedla k ukončeniu vojny na Ukrajine, vyhlásil americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.

„Musia byť nevyhnutne zapojení,“ povedal Rubio pri návrate do USA zo Saudskej Arábie, kde sa konali rokovania amerických a ukrajinských predstaviteľov. Z nich vzišiel americký návrh na 30-dňové prímerie, ktorý Ukrajina podporila.

Súčasťou rozhovorov bola aj otázka, ako by vyzeral proces rokovaní a zahŕňali aj tému územných ústupkov. Ukrajina bude podľa Rubia potrebovať dostatočný odstrašujúci prostriedok proti budúcim útokom Ruska. Zdôraznil, že konflikt nemá vojenské riešenie.

Šéf americkej diplomacie sa vyjadril aj k dohode o ukrajinských nerastných surovinách, ktorú chcú Washington a Kyjev čoskoro uzavrieť. USA údajne podmieňujú podpísanie dohody s Ukrajinou uzavretím okamžitého prímeria s Ruskom.

„Nepovažoval by som to za bezpečnostnú záruku, ale určite, ak majú Spojené štáty hospodársky záujem, ktorý prináša príjmy našim ľuďom, ako aj ľuďom na Ukrajine, mali by sme mať záujem ho chrániť,“ povedal Rubio.