Umelá inteligencia bola v uplynulých rokoch hlavným motorom rastu amerických akciových indexov. Od spustenia ChatGPT pre verejnosť v októbri 2022 index Nasdaq výrazne prekonal ostatné svetové indexy. Európa potrebuje nájsť svojich vlastných víťazov v ére AI, a to nielen v oblasti softvéru a čipov, ale aj v energetike, infraštruktúre a službách, poukázal analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík.
Umelá inteligencia nežije „zo vzduchu“. „Za každou konverzáciou v ChatGPT alebo vytvoreným obrázkom je obrovská spotreba energie, fyzická infraštruktúra a špecializované nehnuteľnosti. Čipy Nvidia alebo modely Microsoftu si vyžadujú veľké dátové centrá s pokročilými chladiacimi systémami, stabilnými elektrickými sieťami a gigawattmi obnoviteľnej energie,“ zdôraznil analytik.
Rozvoj AI preto nezávisí iba od technologických firiem a vyťažiť z nej môžu aj energetické, stavebné či realitné spoločnosti. „A práve tu má Európa v oblasti obnoviteľnej energie a infraštruktúry príležitosť zažiariť,“ podčiarkol Bajzík.
Aj keď „starý kontinent“ nezažil masívny AI „akciový boom“, neznamená to, že zostal úplne bokom. Príležitosti sa totiž sústreďujú aj v iných sektoroch.