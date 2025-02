Európa by sa mala vyhnúť nadmernej regulácii v bankovom sektore a zároveň by mala zvážiť, či nepristúpi k zjednodušeniu súčasných pravidiel, uviedol guvernér talianskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky Fabio Panetta.

Dôležité je sledovať prvé kroky americkej administratívy v súvislosti s prezentovanou dereguláciou v bankovom sektore. „Spojené štáty sa chystajú deregulovať, pravdepodobne až príliš. A Európa pokračuje v procese regulácie, pravdepodobne tiež prílišnej,“ uviedol Panetta.

Ak by USA pristúpili k príliš rozsiahlej finančnej deregulácii, Európa by sa týmto smerom uberať nemala. Ale mala by zvážiť zjednodušenie súčasných regulácií v bankovom sektore.

„Nadmernej regulácii je vždy potrebné sa vyhnúť, najmä, ak sa svet začína uberať iným smerom. Viedlo by to iba k tomu, že Európa sa dostane do konkurenčnej nevýhody. A čo sa týka súčasných pravidiel, je potrebné zvážiť všetky možnosti ako ich zjednodušiť a zjednodušiť tak život aj účastníkom trhu,“ dodal Panetta.