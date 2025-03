Európa dokáže nahradiť väčšinu finančnej a vojenskej pomoci USA pre Ukrajinu, ak by ju Washington natrvalo ukončil, vyplýva zo štúdie nemeckého ekonomického inštitútu IfW.

„Podmienkou je rozhodnosť politikov,“ uviedol riaditeľ výskumu IfW Christoph Trebesch. Podľa zistení analytikov výnimku tvorí iba oblasť vojenského spravodajstva, v ktorej Európa nemá porovnateľné možnosti.

Európske vlády vynakladajú na pomoc pre Ukrajinu v priemere 0,1 percenta hrubého domáceho produktu ročne. Pokiaľ by Spojené štáty natrvalo zrušili svoju podporu, museli by zvýšiť výdavky na 0,21 percenta. Podľa inštitútu by celková suma narástla zo súčasných 44 na 82 miliárd eur ročne.

Na dosiahnutie týchto čísel by inštitúcie EÚ museli zvýšiť výdavky zo 16-tich miliárd na 36 miliárd eur. Nemecko zo šiestich na najmenej deväť miliárd a Francúzsko približne na šesť miliárd oproti súčasným 1,5 miliardy eur. „Ak by Európa nasledovala príklad Dánska a ročne uvoľnila 0,5 percenta HDP, mohli by sme výrazne prevýšiť podporu USA,“ vyhlásil Trebesch.

Americkú vojenskú pomoc, ktorá by sa musela nahradiť, tvoria predovšetkým raketové delostrelectvo, munícia pre húfnice a systémy protivzdušnej obrany s dlhým doletom. V prípade straty dôležitých systémov a munície by sa Európa mohla obrátiť na medzinárodný trh alebo nakúpiť podobné systémy. Európske vlády by si tiež mohli objednať zbrane – najmä drony – priamo z Ukrajiny.