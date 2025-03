S rastúcim geopolitickým napätím sa zvyšuje riziko výpadkov strategického tovaru na európskom trhu. Ľahko sa napríklad môže stať, že dodávky antibiotík budú prerušené uprostred eskalujúceho konfliktu. Nie je to nereálny scenár – 80 až 90 percent svetovej produkcie antibiotík pochádza z Ázie, predovšetkým z Číny.

Bez týchto liekov by sa bežné operácie stali vysoko rizikovými a ľahko liečiteľné infekcie by mohli byť smrteľné. Zraniteľnosť celého kontinentu by zahraniční aktéri mohli využiť na oslabenie európskej bezpečnosti a obranných schopností.

Európa kedysi dominovala farmaceutickému priemyslu, no dnes je na Ázii závislá pri 60 až 80 percentách dodávok liekov. Presun výroby bol spôsobený tlakom na nízke ceny generík a vyššími nákladmi na pracovnú silu a environmentálne normy, uvádza web Euronews. Ukázalo sa to najmä počas pandémie Covidu-19, keď nemocnice čelili kritickému nedostatku základných liekov.

Aj dnes všetky európske krajiny zápasia s nedostatkom liekov v dôsledku krehkých dodávateľských reťazcov, ktoré sú založené na komplexných globálnych sieťach a just-in-time dodávkach.

V máji 2023 členské štáty EÚ vyzvali na prijatie Aktu o kritických liekoch (Critical Medicines Act), ktorého cieľom je zmapovať zraniteľnosti v dodávateľských reťazcoch liekov, podporiť európsku výrobu a diverzifikovať zdroje dodávok. Dokument má byť predstavený tento týždeň, no od jeho prvotnej výzvy sa geopolitická situácia dramaticky zmenila. Viaceré lieky vrátane antibiotík, anestetík a trombolytík sú nevyhnutné nielen pre civilné zdravotníctvo, ale aj pre vojenské a núdzové situácie.

Európska komisia preto musí urýchlene identifikovať slabé miesta, posilniť domácu výrobu a riešiť roztrieštenosť európskeho systému skladovania liekov. Skupina 11 ministrov zdravotníctva navrhla rozšíriť rozsah nového obranného fondu EÚ tak, aby zahŕňal aj financovanie kritických liekov.

Ministri zdravotníctva Belgicka, Česka, Cypru, Estónska, Nemecka, Grécka, Lotyšska, Litvy, Portugalska, Slovinska a Španielska vyzvali na to, aby sa pripravovaný Akt o kritických liekoch stal súčasťou strategickej autonómie EÚ a bol financovaný z obranného rozpočtu. „Európa si už nemôže dovoliť považovať bezpečnosť liekov za druhoradú záležitosť,“ zdôraznili ministri. „Akýkoľvek menší krok by bol vážnou chybou, ktorá by mohla premeniť našu závislosť od kritických liekov na Achillovu pätu európskej bezpečnosti.“

Cieľom návrhu je získať prístup k 800 miliardám eur, ktoré chce Európska komisia v nasledujúcich štyroch rokoch mobilizovať v rámci plánu Rearm Europe. Hlavné princípy tohto plánu boli dohodnuté na mimoriadnom summite EÚ minulý týždeň.

Plán umožňuje zvýšenie výdavkov na obranu a bezpečnosť v členských štátoch EÚ prostredníctvom aktivácie tzv. únikovej klauzuly, ktorá umožňuje vyššie výdavky v mimoriadnych situáciách. Okrem toho by 150 miliárd eur pochádzalo z nového obranného nástroja EÚ, v rámci ktorého by Komisia mohla získavať financie prostredníctvom emisie dlhopisov a poskytovať pôžičky členským štátom.