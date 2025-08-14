Európska komisia schválila štátnu pomoc 264 miliónov eur na výstavbu batériovej továrne čínskej spoločnosti Sunwoda vo východomaďarskom Níreďháze.
Pomoc poskytuje maďarská vláda finančnými prostriedkami a daňovými úľavami, ale podľa pravidiel Európskej únie ju musí schváliť aj Európska komisia, aby sa predišlo narušeniu vnútorného trhu EÚ.
Komisia dospela k záveru, že opatrenie bolo vhodné a potrebné, pretože bez pomoci by bol výrobný závod postavený mimo vnútorného trhu. Uviedla, že sa takisto rozvíja ekonomika oblasti s nízkou životnou úrovňou.