Európska komisia chce predstaveným návrhom nových pravidiel v oblasti návratovej politiky ukázať silu a zabezpečiť, aby Únia nemohla byť obviňovaná zo zhovievavosti v tejto otázke. Pripravované nariadenie preto bolo vypracované rýchlo a s obmedzenou konzultáciou s organizáciami občianskej spoločnosti, vyhlásila analytička Camille Le Coz z Inštitútu pre migračnú politiku (MPI).

Eurokomisia sa návrhom podľa nej snaží podporiť zbližovanie postupov a politík smerom k spoločnému európskemu systému, no zároveň ponechať členským štátom flexibilitu. Priblížila, že text rozširuje dôvody a trvanie zaistenia, ukladá možnosť dlhšieho zákazu vstupu pre osoby, ktoré nedodržia rozhodnutie o návrate, obmedzuje prístup k programom asistovaného návratu a stanovuje dlhý zoznam povinností pre osoby, ktorým bol vydaný príkaz na návrat.

EK zároveň otvára dvere pilotnému projektu pre návratové centrá. Analytička tvrdí, že Únia nebude centrum zriaďovať ani riadiť,no mení a dopĺňa právne predpisy, aby umožnila zainteresovaným členským štátom túto koncepciu konkrétne otestovať. Podľa jej slov by to zahŕňalo odovzdanie štátneho príslušníka tretej krajiny s písomným príkazom do tej, s ktorou nemá žiadne predchádzajúce spojenie. Spresnila, že návrh obsahuje obmedzenia, napríklad zákaz premiestnenia rodín s deťmi alebo maloletých osôb bez sprievodu.

Tvrdí, že návrh vyvoláva otázky týkajúce sa právnych záruk, prevádzkových výziev, nákladovej efektívnosti, nehovoriac o postupe na ďalšiu úroveň, pokiaľ ide o rokovania s tretími krajinami, kde by boli centrá umiestnené. Treba sa podľa nej pozrieť na to, čo sa deje mimo legislatívnych bojov, najmä pokiaľ ide o poradenstvo a podporu reintegrácie.

