Od zavedenia eura v roku 1999 sa mena obchodovala na rovnakej úrovni ako americký dolár len niekoľkokrát. Naposledy sa tak stalo v roku 2022, keď ruská invázia na Ukrajinu vyvolala energetickú krízu a obavy z recesie, čím stiahla kurz na pomer 1:1. Niektorí analytici očakávajú, že euro tento rok opäť dosiahne paritu s dolárom.

Pokles európskej meny spôsobujú obavy, že Spojené štáty obmedzia obchod s exportne orientovanými ekonomikami eurozóny. Po tom, ako administratíva prezidenta Donalda Trumpa plánuje zaviesť clá na dovoz z Kanady, Mexika a Číny, americký prezident vyhlásil, že „určite prídu“ aj clá voči Európskej únii. USA sú pritom významným odberateľom európskeho exportu – od automobilov cez chemikálie až po luxusné módne výrobky, uvádza Bloomberg.

Analytik J&T banky Stanislav Pánis vidí za oslabovaním sa eura „roztvárajúce sa nožnice medzi prospektami ekonomického rastu Spojených štátov a eurozóny“. Výhľad rastu americkej ekonomiky je podľa neho solídny a v ostatnom čase ďalej zlepšuje pri smerovaní k „no landingu“, teda rastu nad dve percentá.

„Naopak projekcie rastu eurozóny vädnú a nádej na ráznejšie oživenie sa v tomto roku rozplýva,“ uviedol S. Pánis s tým, že je pravdepodobné, že ekonomika eurozóny nemusí porásť ani o percento a Nemecko by mohlo znova len stagnovať.

Slabšie euro zvýši inflačné tlaky

Pretrvávajúca politická neistota v Nemecku a tiež vo Francúzsku – dvoch najväčších ekonomikách EÚ – zvyšuje investičné riziká a komplikuje riešenie štrukturálnych problémov brániacich rastu eurozóny. Ekonómovia viacerých investičných bánk predpovedajú, že euro v prvom štvrťroku tohto roka dosiahne paritu s dolárom, prípadne ešte viac oslabí.

Slabšie euro zvyšuje náklady na dovoz surovín a môže opäť zvýšiť inflačné tlaky. Pre spotrebiteľov by slabšia mena znamenala drahšie dovozy a dovolenky mimo eurozóny; európsky cestovný ruch by ale mohol profitovať zo zvýšeného počtu návštevníkov z USA. Existujú štyri faktory, ktoré by mohli tento trend zvrátiť: prímerie na Ukrajine, zvýšenie vládnych výdavkov v Nemecku, zlepšujúce sa ekonomické dáta z Číny a spomalenie ekonomického cyklu v USA.

Dolár je na dvojročnom maxime

Americký dolár sa medzitým posilňuje. Bloomberg Dollar Spot Index sa v súčasnosti pohybuje na najvyššej úrovni za viac ako dva roky. Dopyt po aktívach denominovaných v dolároch rastie v očakávaní, že Trumpove politiky podporia ekonomický rast a zisky firiem v USA.

Vzťah eura a dolára je intenzívny, najmä odkedy D. Trump otvoril tému zavádzania ciel na tovary obchodných partnerov USA, poznamenáva hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš. „Začalo sa so susedmi, ako je Mexiko a Kanada, ale nechcú zabudnúť ani na EÚ, keďže to je partner, s ktorým majú Spojené štáty najväčší tovarový deficit. To by mohlo podkopať export, ako aj celkový ekonomický rast v Európe, ktorý je momentálne aj tak slabý.“

Vo výsledku by to podľa neho mohlo spôsobiť ešte ďalšie znižovanie sadzieb ECB za horizont toho, čo teraz trhy očakávajú. „A úrokový diferenciál by hral viac v prospech doláru, na čo zrejme už teraz vsádzajú niektorí špekulanti. „V najbližšom období by som očakával predovšetkým zvýšenú volatilitu.“

Ak príde ku gradácii na poli obchodnej vojny s negatívnym dopadom na rast globálnej ekonomiky so zvýšenou averziou voči riziku, posun EUR/USD pod paritu by mohol byť blízkou skutočnosťou, dodáva ešte S. Pánis.