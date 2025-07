Európska Únia a Spojené štáty sa blížia k uzavretiu obchodnej dohody, ktorá by zahŕňala 15-percentné clo na európsky tovar, informuje denník Financial Times. Podobný kompromis predpokladá zmluva, ktorú americký prezident Donald Trump uzavrel tento týždeň s Japonskom.

EÚ aj USA by zrušili clá na niektoré výrobky vrátane lietadiel, liehovín a zdravotníckych pomôcok, napísal denník s odvolaním sa osoby oboznámené so záležitosťou. Európsky blok bude naďalej pripravovať možný balík odvetných ciel až na úrovni 30 percent na dovoz z USA v hodnote 93 miliárd eur pre prípad, že sa do 1. augusta nepodarí vyrokovať dohodu.

Biely dom a Európska komisia bezprostredne nereagovali na žiadosť médií o vyjadrenie. Komisia predtým uviedla, že jej hlavným cieľom je dosiahnuť dohodu a vyhnúť sa 30-percentným clám, ktoré hrozí Washington zaviesť s účinnosťou od 1. augusta.