Európska únia predložila Ukrajine vlastný návrh dohody o prístupe ku kritickým surovinám, čím reagovala na snahu Spojených štátov získať výhradné práva na ukrajinské prírodné zdroje. Európsky komisár pre priemyselnú stratégiu Stéphane Séjourné hovoril o „win-win“ ponuke, teda výhodnej pre obe strany.

„Ukrajina dokáže zabezpečiť 21 z 30 kritických surovín, ktoré Európa potrebuje. Ide o partnerstvo, kde obe strany získajú,“ uviedol podľa agentúry AFP. Európsky návrh prišiel deň predtým, ako americký prezident Donald Trump oznámil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpíše dohodu o nerastných surovinách, pričom príjmy by smerovali do novovytvoreného spoločného fondu.

Kyjev prvú verziu dohody odmietol s tým, že neobsahuje žiadne bezpečnostné záruky. Washington v pôvodnom návrhu požadoval kompenzáciu za vojenskú pomoc vo výške 500 miliárd dolárov; malo ísť aj o ropu a plyn či príjmy z prístavov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tieto podmienky vtedy odmietol. „Nepodpíšem nič, čo by muselo splácať desať generácií Ukrajincov,“ vyhlásil. Ukrajina má rozsiahle ložiská kritických surovín potrebných pre moderný priemysel – od lítia cez titán až po vzácne zeminy. Mnohé z ložísk sa však nachádzajú na územiach okupovaných Ruskom.

Situácia sa však pod nátlakom USA zmenila a koncom týždňa údajne odchádza V. Zelenskyj podpísať novú dohodu do Washingtonu.

V hre sú zmrazené ruské aktíva

Európska únia sa snaží diverzifikovať zdroje a znížiť závislosť od Číny a Ruska. Partnerstvo s Ukrajinou by jej mohlo zabezpečiť stabilnejší prístup k surovinám potrebným pre výrobu batérií, polovodičov a ďalších strategických technológií. Pre Ukrajinu je zas kľúčové mať prístup na európske trhy.

Aj keby USA zastavili dodávky zbraní do Kyjeva, prezident Volodymyr Zelenskyj a viacerí vojenskí analytici veria, že s podporou európskych spojencov bude Ukrajina schopná udržať obranu ešte niekoľko mesiacov. EÚ pripravuje nový balík vojenskej pomoci v hodnote najmenej 20 miliárd eur.

Okrem toho zvažuje použiť „eso v rukáve“ v hodnote 200 miliárd eur, aby získala vplyv v mierových rokovaniach o Ukrajine. Ide o zmrazené ruské štátne aktíva, z ktorých väčšina je uložená v bruselskej finančnej inštitúcii Euroclear. Tieto prostriedky stále generujú úroky, informuje Politico. Pre porovnanie, Spojené štáty držia len približne päť miliárd dolárov. Takýto krok by bol extrémny, no EÚ by si ním mohla zabezpečiť silnejšiu vyjednávaciu pozíciu, keďže D. Trump sa tvári, akoby mal všetky tromfy on.

Opäť nejednotná Únia

Európski ministri financií a guvernéri centrálnych bánk sa tento týždeň stretávajú na summite G20 v Južnej Afrike. Sú rozdelení v názore, či by použitie zmrazených aktív posilnilo pozíciu Bruselu voči D. Trumpovi alebo by tento krok mohol mať neželané následky.

Baltské a severské štáty, ktoré majú s Ruskom priamu hranicu, žiadajú, aby peniaze boli okamžite prevedené Ukrajine. Tento postoj podporujú aj Poľsko, Česko a vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci Kaja Kallasová, bývalá estónska premiérka.

Silnú opozíciu voči zabaveniu ruských aktív zastupujú kľúčové členské štáty – Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Španielsko – spolu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Obávajú sa, že takýto krok by mohol odstrašiť zahraničných investorov a oslabiť globálnu dôveryhodnosť EÚ ako bezpečného finančného prostredia.