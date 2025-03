Americká administratíva sa nesnaží zapojiť do rokovaní s Európskou úniou o odvrátení ciel, uviedol eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič. Donald Trump hrozí skorým zavedením obchodných poplatkov vo výške 25 percent. Brusel už dal najavo, že odpovie protiopatreniami.

Šefčovič zopakoval, že „celkový obraz obchodných vzťahov medzi EÚ a USA ukazuje vyvážené a vzájomne výhodné prostredie“. „Rád by som zdôraznil, že (obchodné) deficity pri tovare a službách sú takmer vyrovnané,“ povedal.

Európske spoločnosti sú podľa neho najväčšími zahraničnými investormi v USA. Vo veľkom prispievajú k ich ekonomike, vrátane vytvárania pracovných miest. Na druhej strane aj americké podniky majú značné výnosy z investovania v Európe, lebo Únia predstavuje veľký, jednotný, stabilný a predvídateľný trh.

„Chceme mať so Spojenými štátmi konštruktívny a pozitívny vzťah. My máme dvere otvorené,“ povedal Šefčovič. „Samozrejme, ak by to neprinieslo pozitívny výsledok, v takom prípade budeme vždy chrániť európske podniky, pracovníkov a spotrebiteľov pred neodôvodnenými clami,“ uzavrel.

Ratingová agentúra S&P Global pred týždňom uviedla, že plánované 25-percentné clá na dovoz tovaru z EÚ do USA najviac zasiahnu Českú republiku, Slovensko a ďalšie krajiny v regióne. Značný vplyv bude mať nemecký automobilový sektor, ktorý je s ekonomikami niektorých stredoeurópskych krajín silne prepojený.