Európska únia sa naďalej chystá pumpovať miliardy eur do Turecka, a to napriek rozsiahlemu zásahu tamojších úradov proti opozícii, keď zatkli opozičného lídra Ekrema Imamoglua. Strategický význam Turecka znamená, že EÚ pravdepodobne nezakročí a prezident Recep Tayyip Erdogan si to uvedomuje. „Bez ohľadu na to, čo urobí, EÚ sa bude musieť prispôsobiť,“ povedal odborný asistent na Oxfordskej univerzite Dimitar Bechev.

Dvaja európski predstavitelia, ktorí pre Politico poskytli vyjadrenia pod podmienkou anonymity, uviedli, že Turecko ako kandidátska krajina na členstvo v EÚ má povinnosť dodržiavať demokratické princípy a Brusel bude na ich porušovanie reagovať. „S veľkým znepokojením sledujeme vývoj situácie v Turecku,“ uviedol jeden z nich. Od začiatku nepokojov minulý týždeň bolo bezpečnostnými zložkami zadržaných vyše tisíc osôb vrátane novinárov. „Najnovší vývoj je v rozpore so samotnou logikou prístupového procesu do EÚ.“

Vzhľadom na význam Turecka v otázkach migrácie, obchodu, energetiky a obrany EÚ pravdepodobne neprijme kroky, ktoré by výrazne narušili vzťahy s Ankarou, pripustil druhý predstaviteľ.

Ako dôležitý tranzitný uzol pre vývoz ropy a plynu má Turecko obchodné väzby s EÚ v hodnote viac než 200 miliárd eur ročne. Po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 zohráva Ankara kľúčovú úlohu pri kontrole prístupu do Čierneho mora a pri presadzovaní sankcií voči Moskve. Nedávno sa dokonca hovorilo o tom, že by sa mohla stať významným prispievateľom do potenciálnej mierovej misie na Ukrajine. „Status quo pred zatknutím Imamoglua bol pre EÚ pohodlný, pretože v krajine existovala aspoň minimálna úroveň demokracie,“ povedal D. Bechev.

Ako kandidátska krajina EÚ má Turecko potenciálny prístup k spoločným obranným nákupom v hodnote 800 miliárd eur v rámci prezbrojovania Európy, ktorú minulý týždeň predstavili lídri Únie.