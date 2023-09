Európska komisia pripravuje tender na mRNA vakcíny proti Covidu-19. Zatiaľ nie je jasné, či k zabezpečeniu dodávok dôjde včas, aby boli k dispozícii už túto zimu. Pre Politico to potvrdilo niekoľko členských štátov.

Nový kontrakt by platil od roku 2023 do roku 2026 a bol by prvým spoločným nákupom vakcín proti koronavírusu, ku ktorému by došlo po skončení pandémie. S nástupom chladných mesiacov sa niektoré krajiny chcú uistiť, že budú mať pre svojich obyvateľov k dispozícii dostatok zásob a pestrý výber vakcín. Počet chorých na koronavírus totiž opäť stúpa a výnimkou nie sú ani hospitalizácie na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Kontroverzná dohoda

Pripravovaný tender by mal podľa Politica umožniť viacerým spoločnostiam získať rovnaký kontrakt. V súčasnosti je Pfizer/BioNTech jediným výrobcom mRNA vakcíny, ktorý má platnú zmluvu s EÚ.

Rozhodnutie Komisie objednať si od firmy 1,1 miliardy dávok bolo kontroverzné z viacerých dôvodov. Prvým je, že tým efektívne vylúčila ostatných hráčov z trhu. Situácia sa zhoršila po tom, čo došlo k prerokovaniu zmluvy tak, aby sa dodávky natiahli až do roku 2027.

Druhým dôvodom je, že predsedníčka Komisie Ursula Von der Leyenová čelí v rámci škandálu „Pfizergate“ podozreniam z toho, že o zmluvách na nákup vakcín rokovala s výkonným riaditeľom Pfizeru Albertom Bourlom priamo ona sama prostredníctvom textových správ.

Šanca pre Modernu

Úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) v súčasnosti oslovuje krajiny s cieľom preskúmať ich záujem o nákup ďalších dávok mRNA vakcín. „Zhodnocujeme potreby a záujmy členských štátov o dodatočné vakcíny proti Covidu-19, a ak budú mať záujem minimálne štyri štáty, čo je podmienkou, tak je Komisia pripravená spustiť postup,“ povedal hovorca Komisie pre Politico. Návrh už podporilo osem krajín a dve ďalšie vyjadrili záujem.

Nórsko a Holandsko potvrdili, že Brusel plánuje spoločný nákup mRNA vakcín prostredníctvom tendra. Komisia však začatie rokovaní o spoločnom nákupe nepotvrdila. Hovorca HERA uviedol, že tendrový proces by mal na starosti práve tento úrad a nástroj, ktorý by použil, by bola spoločná dohoda o nákupe.

„HERA oslovil Nórsko a opýtal sa, či má záujem zúčastniť sa spoločného nákupu (mRNA vakcín),“ povedal vedúci jednotky pre dodávky vakcín na Nórskom inštitúte verejného zdravia Knut Jønsrud, ktorý dodal, že Nórsko potvrdilo svoj záujem.

Dodávky mRNA vakcín od firmy Pfizer/BioNTech sú zabezpečené až do roku 2027, a preto nie je jasné, či sa tendra zúčastní. Príležitosť môže využiť Moderna, ktorá je jediným ďalším dodávateľom úradmi schválených mRNA vakcín proti Covidu-19. Pfizer/BioNTech i Moderna upravili svoje vakcíny tak, aby fungovali aj proti najnovším kmeňom koronavírusu.