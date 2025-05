Európska komisia je pripravená prispieť k „dôkladnému vyšetrovaniu“ výpadku elektriny v Španielsku a Portugalsku, uviedol eurokomisár EÚ pre energetiku Dan Jorgensen.

Pondelkový energetický incident je najvážnejší v celej Európe za takmer dve desaťročia. Situácia na Pyrenejskom polostrove sa medzičasom vrátila do normálu.

I welcome @ENTSO_E announcement to create an expert panel to investigate #blackout in 🇪🇸 & 🇵🇹, that will regularly update @EU_Commission



Now that power is fully restored, determining the causes of the incident is key.



Measures for improvement must be made on fact based data.