Európska únia sa zaoberá možnosťami lepšieho využitia zhruba 200 miliárd eur zmrazených ruských aktív, z ktorých výnosov podporuje Ukrajinu brániacu sa štvrtým rokom ruskej agresie. Európska komisia chce členským štátom na sobotňajšom (30. 8.) rokovaní ministrov zahraničných vecí navrhnúť vloženie zmrazených financií do rizikovejších investícií, ktoré by Ukrajine mohli vyniesť viac peňazí, napísal dnes bruselský web Politico. Únia zvažuje aj úplné zhabanie spomínanej sumy, s ktorým však nesúhlasia niektoré členské štáty obávajúce sa možných právnych následkov.
EÚ sa vlani zhodla, že bude Ukrajinu podporovať z výnosov investovaných ruských aktív, ktoré drží najmä prostredníctvom finančnej inštitúcie Euroclear. Odvtedy takto získala niekoľko miliárd eur, ktoré Ukrajina dostala vo forme zbraní financovaných z fondu nazvaného Európsky mierový nástroj (EPF).
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok povedala, že únijná exekutíva pracuje na ďalšom využití aktív pre obranu a povojnovú obnovu Ukrajiny. Politico s odvolaním sa na viacero faktorov uvádza, že aktuálne je na stole možnosť rizikovejších investícií s vyššími výnosmi.
Naproti tomu otázka úplnej konfiškácie ruských peňazí nemá zatiaľ dostatočne širokú podporu. V komisii ju podľa serveru presadzujú hlavne estónska šéfka unijnej diplomacie Kaja Kallasová a lotyšský komisár pre ekonomiku Valdis Dombrovskis, ktorých krajina patrí spolu s Poľskom k hlavným zástancom zhabania aktív. Naproti tomu Nemecko, Taliansko či Belgicko, v ktorej sídli Euroclear, varujú pred možnými prehratými právnymi spormi s Ruskom v prípade jeho očakávaných žalôb.
Proti všetkému využívaniu peňazí sa stavia Maďarsko, ktorého žalobou na EÚ v tejto veci sa tento týždeň začal zaoberať únijný súd.