Európska únia zvažuje zvýšenie poplatkov pre cestujúcich zo Spojeného kráľovstva a Spojených štátov, aby mohla splatiť časť spoločného dlhu vo výške 350 miliárd eur, ktorý bol vydaný v roku 2021 na podporu oživenia po pandémii covidu-19.

Navrhované zvýšenie by zasiahlo najmä britských turistov, ktorí už dnes čelia dlhším čakacím dobám na hraniciach a prísnejším pravidlám vstupu do EÚ po brexite. Nové opatrenie by navyše mohlo ohroziť zlepšujúce sa vzťahy medzi Londýnom a Bruselom, ktoré v posledných mesiacoch viedli k uľahčeniu pasových kontrol a zníženiu byrokracie pre britských občanov cestujúcich do EÚ, upozorňuje Politico.

Aj napriek týmto rizikám sa vyšší vstupný poplatok pre cestujúcich z tretích krajín stáva jednou z najpreferovanejších možností na zvýšenie príjmov pred podaním formálneho návrhu rozpočtu Európskej komisie, ktorý je naplánovaný na 16. júla.

Poplatok ETIAS sa týka 60 krajín mimo EÚ, ktoré majú bezvízový režim. Jeho zavedenie je naplánované na koniec roka 2026. Ak sa základná sadzba zvýši nad súčasne navrhovaných sedem eur, dotkne sa rovnako celej skupiny týchto krajín.

„Zdá sa, že existuje možnosť postupného zvyšovania poplatku, čím by sa posilnil jeho dlhodobý príjmový potenciál,“ uviedlo poľské predsedníctvo Rady EÚ v internom dokumente. Hovorca Komisie uviedol, že „možné upravenie poplatku“ je predmetom posudzovania vzhľadom na infláciu od roku 2018, keď bola sadzba vo výške sedem eur pôvodne stanovená.

Aj keď politicky ide o relatívne jednoduché opatrenie, z rozpočtového hľadiska by vynieslo menej než jednu miliardu eur ročne. To je len zlomok v porovnaní s ročnými splátkami spoločného dlhu, ktoré sa majú od roku 2028 pohybovať medzi 25 a 30 miliardami eur.

Pre porovnanie: USA účtujú cestujúcim z EÚ vstupný poplatok vo výške 21 dolárov, Spojené kráľovstvo 16 libier. EÚ tak zatiaľ patrí medzi najlacnejšie destinácie, pokiaľ ide o povinné vstupné poplatky.