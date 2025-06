Európska únia sa chystá oživiť bankovú prax, ktorá sa stala symbolom globálnej finančnej krízy v roku 2008. V rámci nového legislatívneho balíka prichádza Európska komisia s návrhom sekuritizácie – proces, pri ktorom banky zabaľujú úvery do cenných papierov a predávajú ich investorom.

Opatrenie umožňuje bankám preniesť úvery mimo ich účtovníctvo, čím si uvoľnia priestor na nové požičiavanie. Tento nástroj bol základom hypotekárneho boomu v USA pred rokom 2008. Po páde realitného trhu a náraste nesplácaných úverov sa spustila lavína, ktorá prerástla do globálnej finančnej krízy.

Teraz Komisia navrhuje zmierniť kapitálové požiadavky na tieto transakcie a znížiť administratívne bremeno pre investorov a emitentov. Zároveň tvrdí, že súčasťou návrhu zostanú dostatočné ochranné opatrenia, ktoré majú zabrániť opakovaniu krízového scenára.

Európsky trh so sekuritizáciou je dnes len zlomkom niekdajšieho rozsahu. Pred krízou dosahoval hodnotu približne dva bilióny eur, dnes sa pohybuje okolo 1,2 bilióna. Pre porovnanie, americký trh od roku 2008 vzrástol z 11,3 na 13,7 bilióna dolárov, informuje Politico.

Komisia považuje sekuritizáciu za „nedostatočne využívaný nástroj“ a chce ju použiť na oživenie úverovania v hospodárstve EÚ. Politickú podporu získala aj od bývalých talianskych premiérov Enrica Letta a Maria Draghiho, ktorí v odporúčaniach pre hospodársku reformu explicitne volajú po návrate sekuritizačných nástrojov.

Snahy o oživenie trhu podporujú aj vlády Francúzska a Nemecka, ktoré vnímajú uvoľnenie pravidiel ako stimul pre bankový sektor. Sekuritizácia sa zároveň stala prioritou pre predsedníčku Komisie Ursulu von der Leyenovú po jej minuloročnom znovuzvolení.

Pre banky ide o vítanú zmenu, keďže by mohli disponovať väčším objemom voľných prostriedkov. „Je pozitívne, že návrhy Komisie uznávajú nedostatočnú citlivosť aktuálneho kapitálového rámca na riziko,“ povedal šéf Asociácie finančných trhov v Európe Adam Farkas (AFME) podľa Financial Times. Investori tvrdia, že reforma by mohla uvoľniť stovky miliárd eur pre financovanie reálnej ekonomiky.

Niektorí odborníci a organizácie však upozorňujú, že realita môže byť iná. Podľa mimovládnej organizácie Finance Watch sekuritizácia „nepresmeruje kapitál tam, kde je najviac potrebný“, pretože ide o „zlý typ úverov využívaný nesprávnym spôsobom“.

Organizácia tiež tvrdí, že banky nie sú nijako viazané použiť takto uvoľnený kapitál na produktívne investície. Namiesto toho často slúži na splnenie regulačných cieľov alebo vyplácanie dividend a spätných odkupov akcií.

Kriticky sa vyjadrila aj Európska centrálna banka. Jej dozorný orgán varuje, že znižovanie kapitálových požiadaviek nezvýši motiváciu bánk prenášať riziká mimo sektor, ale naopak, môže viesť k odklonu od medzinárodných štandardov.

ECB zároveň pripomína, že práve netransparentné a zložité sekuritizácie stáli pri zrode nadmerného rizikového správania pred rokom 2008. Varuje, že EÚ by mala zabezpečiť, aby tieto praktiky nevytvárali nadmernú finančnú páku a neskrývali riziká v súvahách bánk.