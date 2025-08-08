Muránske buchty získali dnes oficiálne ochrannú známku EÚ. Európska komisia schválila ich zápis do registra chránených zemepisných označení (CHZO).
Vyrábajú sa v obci Muráň od 60. rokov minulého storočia. Ich zápis do registra CHZO podporuje zachovanie tradičných postupov a potvrdzuje ich status jedinečného slovenského gastronomického dedičstva.
Po uplynutí pripomienkovej lehoty (7. augusta) sa Muránske buchty zaradili k 30 slovenským produktom s ochranou v rámci systému eAmbrosia. Na zozname sú už napríklad Slovenská bryndza, Oravský korbáčik, Žitavská paprika či Tokajské víno zo slovenskej oblasti.
Na schválenie čakajú ďalšie produkty, vrátane Račanskej frankovky, Spišskej borovičky, Piešťanského bahna a minerálnych vôd ako Korytnica, Cígeľka či Sulinka.