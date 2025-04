Európa obchodnú konfrontáciu so Spojenými štátmi nezačala, uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Brusel je naďalej otvorený rokovaniam, zároveň má ale silu sa americkým clám brániť.

„Nechceme odvetné opatrenia, ale ak to bude potrebné, máme plán na odvetu,“ uviedla von der Leyenová. Únia uprednostňuje rokovania, pretože „konfrontácia nie je v záujme nikoho“. „Nie sme iba najväčším trhom na svete, sme tiež spoľahliví a predvídateľní. A to je to, čo naši partneri hľadajú,“ povedal šéfka Európskej komisie.

Súčasťou stratégie EÚ je tiež diverzifikácia obchodných vzťahov. Brusel nedávno uzavrel obchodné dohody s Mexikom, Švajčiarskom či skupinou Mercosur, v ktorej sú združené Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj, a začal obchodné a investičné partnerstvo s Juhoafrickou republikou.

„Naším cieľom je uzavrieť do konca roka obchodnú dohodu s Indiou. Intenzívne rokujeme s Indonéziou a Thajskom,“ uviedla von der Leyenová s tým, že sa pripravuje aj samit EÚ so Strednou Áziou.