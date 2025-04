Európska komisia sa snažila predísť zavedeniu amerických dovozných ciel na autá a v prípade nových taríf bude rozhodným spôsobom brániť európsky priemysel, ekonomiku a spotrebiteľov, uviedol eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič.

Brusel sa usiloval predísť scenáru ciel a proticiel, ale už vo februári mu bolo dané najavo, že americká strana chystá širšie opatrenia.

„Ide o široko koncipovanú reciprocitu, do ktorej chcú americkí experti zahrnúť napríklad aj takú položku, ako je daň z pridanej hodnoty. Niektorí ju považujú za daň, ktorá má diskriminačný charakter voči americkým výrobkom,“ vysvetlil eurokomisár.

Americký pohľad na diskriminačný charakter DPH nie je pravdivý, pretože táto daň sa v EÚ vzťahuje na všetky americké aj európske výrobky. Americká strana by to podľa Šefčoviča mala vnímať v podobe obchodných daní, aké platia aj u nich.

Čo sa týka taríf na autá, Šefčovič vo Washingtone vyjadril pripravenosť pozrieť sa na to, ako obe strany dokážu existujúce clá znížiť.

„Nie zvyšovať clá, ale znižovať. To by prospelo automobilovému priemyslu na oboch stranách. Bolo by dobré uľahčiť aj uznávanie vzájomných technických štandardov tak, aby sa znížili náklady a zrýchlil proces uznávania nových modelov,“ vysvetlil Šefčovič.

Američanom navrhol zabezpečiť aj väčšiu univerzalizáciu štandardov pre vozidlá, čo by ešte viac rozviazalo ruky autopriemyslu a ponúklo mu šance na rozvoj.