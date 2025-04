Bezpečnostné opatrenia dosiaľ platné pre služobné cesty do Číny alebo na Ukrajinu sa po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu rozširujú aj na Spojené štáty. Európska komisia začala vybraným zamestnancom vysielaným do USA prideľovať tzv. burner telefóny – jednoduché zariadenia určené na jednorazové použitie – a základné notebooky bez citlivých údajov. Cieľom je minimalizovať riziko kybernetickej špionáže a narušenia bezpečnosti. Informoval o tom denník Financial Times.

„Majú obavy, že by sa Spojené štáty mohli dostať do systémov Komisie,“ uviedol jeden z úradníkov, ktorý si želal zostať v anonymite.

Nové pokyny sa aktuálne týkajú najmä eurokomisárov a vysokopostavených úradníkov, ktorí budú na budúci týždeň cestovať do Washingtonu na jarné zasadnutie Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky. Po príchode do USA majú svoje zariadenia vypnúť a vložiť ich do špeciálneho ochranného puzdra proti špionážnym technikám.

Európska komisia potvrdila, že usmernenie bolo nedávno aktualizované, podrobnosti nekomentovala.

Zaradenie cesty do Spojených štátov medzi potenciálne bezpečnostné riziká ilustruje zhoršujúce sa vzťahy medzi Bruselom a Washingtonom. Prezident D. Trump opakovane obvinil Európsku úniu, že bola vytvorená s cieľom „oklamať USA“, a oznámil zavedenie recipročných ciel.

Zároveň vystupňoval kontakty s Moskvou, dočasne pozastavil vojenskú pomoc Ukrajine výmenou za ústupky v oblasti kontroly nad strategickými aktívami a pohrozil stiahnutím bezpečnostných záruk pre Európu. Tieto kroky viedli k výraznému posilňovaniu obranných kapacít zo strany členských štátov EÚ.

Spojené štáty zaznamenali pokles v počte turistov od januára, kedy D. Trump znovu nastúpil do funkcie. Dôvodom sú aj sprísnené hraničné kontroly vrátane prehliadok mobilných telefónov a počítačov.