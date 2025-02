Nemecký vicekancelár a minister hospodárstva Robert Habeck vyzval Európsku komisiu, aby úzko spolupracovala s Berlínom a ostatnými členskými štátmi Európskej únie s cieľom odvrátiť hrozbu amerických ciel. Je potrebné zabrániť colnej vojne, ak ale nebude možné clám zabrániť prostredníctvom rokovaní, „potom je EÚ pripravená a budeme reagovať,“ zdôraznil Habeck.

Americký prezident Donald Trump hrozí výrazným zdražením dovozu áut do USA, čo by mohlo tvrdo zasiahnuť nemecký automobilový priemysel, ktorý má už aj tak vážne problémy. Tarify na dovoz vozidiel do USA by mali dosahovať 25 percent. Clá by sa neuplatňovali, ak by zahraničné spoločnosti vyrábali v Spojených štátoch.