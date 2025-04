Clá na európske tovary a automobily, ktoré oznámil americký prezident Donald Trump, silne rezonujú medzi poslancami Európskeho parlamentu. Na tému sa počas plenárnej schôdze EP v Štrasburgu vyjadrili viacerí slovenskí europoslanci.

Katarína Roth Neveďalová spresnila, že bude na EÚ ako si nastaví pravidlá hry. Verí, že tarify a rôzne obmedzenia, ktoré sú nastavené zo strany Spojených štátov, sa zmenia alebo sa nejako zrušia, ako sa už stalo v minulosti.

Poslankyňa europarlamentu Miriam Lexmann skritizovala slovenskú vládu, že nemá žiadne plány pripravené pre zavedenie amerických ciel na autá a koná oneskorene. V prípade Únie skonštatovala, že nevie komunikovať so Spojenými štátmi. Podľa nej by EÚ a USA našli zhodu napríklad pri znižovaní závislostí od Číny, kde však Američania nemajú pocit, že Únia im ponúka nejakú spoluprácu.

Ľudovít Ódor tvrdí, že zavádzanie taríf je zlá správa pre všetkých, aj pre SR. Verí, že stále existuje priestor na rokovanie s Američanmi a nejaké ich ústupky. Ak nie, tak treba zaviesť colné protiopatrenia na tovary a služby, aby to zabolelo aj výrobcov v USA. Skonštatoval, že ak po zavedení ciel zahraničné podmienky pre slovenské automobilky nebudú priaznivé, tak vláda by mala urobiť všetko pre to, aby doma pre nich vytvorila lepšie prostredie. Či už na podnikanie, ako aj lepšie možnosti hľadať odbyt pre svoju produkciu.

Poslankyňa Ľubica Karvašová upozornila, že Trumpove plošné tarify, vrátane ciel na autá, nie sú Dňom oslobodenia, ale skôr Dňom inflácie“ čo platí najmä pre Američanov, aj pre európske firmy a ich zamestnancov. Za nereálne a neférové považuje čísla prezentované americký prezidentom. Pripomenula, že Únia zaťažuje tarifami americké tovary na úrovni 1-2 percent a nie 39 percentami ako naznačila Trumpova tabuľka.

„Od dnes platia aj 25-percentné clá na automobily, kde je Slovensko jednou z najzraniteľnejších krajín EÚ,“ uviedla. Podľa nej by odvetné opatrenia, ktoré Únia predstaví 13-teho apríla, mali byť v znamení jednoty členských krajín a ochraňovať európskych občanov a firmy. Považuje za vhodné ďalej rokovať s USA a predísť tak eskalácii taríf a cien.