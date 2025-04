Európska únia zostáva konštruktívna a je pripravená na spravodlivú colnú dohodu so Spojenými štátmi vrátane reciprocity nulových taríf na priemyselný tovar, uviedol eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič po rokovaniach vo Washingtone.

Slovenský eurokomisár sa stretol s americkým ministrom obchodu Howardom Lutnickom a najvyšším predstaviteľom amerického prezidenta Donalda Trumpa pre obchod Jamiesonom Greerom, pričom rokovali, ako najlepšie využiť 90-dňové „okno“ na riešenie zavádzania recipročných ciel.

Šefčovič zdôraznil, že dosiahnutie cieľa si bude vyžadovať „značné spoločné úsilie“ na oboch stranách Atlantiku.

Európska komisia v deň pracovnej návštevy eurokomisára v USA potvrdila odklad odvetných dovozných taríf na americký tovar.

In D.C., met with Secretary @howardlutnick and Ambassador @jamiesongreer for 🇪🇺🇺🇸 negotiations, seizing the 90-day window for a mutual solution to unjustified tariffs. 1/2 pic.twitter.com/P0eMgZSudQ